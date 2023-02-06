06 Февраля 2023
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Фото: скриншот с видео life.ru

Российские власти расширили пропускной пункт Верхний Ларс

Пропускной пункт на границе России и Грузии Верхний Ларс был расширен: введено 24 новых полосы на въезд и на выезд из РФ, пропускная способность увеличена на 500 транспортных средств в сутки. Это позволило сократить количество транспорта, ожидающего на границе, заявил первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов на совещании по расширению логистических коридоров.

Верхний Ларс – сейчас единственный сухопутный пропускной пункт на российско-грузинской границе. Осенью этого года – после объявления в России мобилизации – в Верхнем Ларсе образовалась гигантская пробка на выезд из желающих покинуть РФ. Люди в машинах сутками ожидали свою очередь, при этом инфраструктуры (вода, туалет, магазин) на участке почти нет, ряд представителей общественности заявлял о гуманитарной катастрофе в Верхнем Ларсе.

Теги: верхний ларс, пропускной пункт, реконструкция



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