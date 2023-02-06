06 Февраля 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: ПМЭФ, скриншот трансляции

В ДНР создано отделение "Справедливой России"

В ДНР создано региональное отделение "Справедливой России - за правду". Об этом сообщила депутат Госдумы от партии Яна Лантратова.

Председателем донецкого отделения избрана депутат Госдумы Елена Драпеко. Был избран Совет регионального отделения и контрольно-ревизионная комиссия. В Совет вошли 8 действующих депутатов Народного Совета ДНР.

Также в ДНР появилась молодежная ячейка партии — "Молодёжь Справедливой России".

"Молодёжь в Донецке потрясающая! Очень активные ребята с горящими глазами!" - написала Лантратова, по словам которой Донбасс за девять лет стал для нее родным местом.

Руководитель Центрального аппарата партии Дмитрий Прокопенко заявил, что "мы прогосударственная, пропрезидентская парламентская партия", но имеющая "несколько иной взгляд на социально-экономическое развитие страны", сообщается на сайте партии.

Донецкое отделение стало 87-м региональным отделением эсеров в России.

Теги: ДНР, справедливая Россия



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