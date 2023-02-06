06 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Volkan Kasik/Anadolu Agency via Getty Images

В АТОР сообщили об отсутствии туристов в зоне землетрясения в Турции

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло не в туристической зоне, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В этих регионах российских организованных туристов нет", - заявила Ломидзе РИА Новости.

Она добавила, что на данный момент ассоциация не располагает информацией о наличии среди пострадавших туристов из России.

Последствия землетрясения в Турции(2023)|Фото: Reuters / Sertac Kayar

В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительного землетрясения, заявил о невозможности назвать точное число жертв, а также рухнувших зданий.

При этом, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям, в семи провинциях погибли 76 человек, 440 пострадали в результате землетрясения. Также сообщается о 111 погибших в Сирии.

Последствия землетрясения в Турции(2023)|Фото: AP Photo / Ghaith Alsayed

Теги: туристы, турция, землетрясение



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