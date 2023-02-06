В ЗАТО Свободный простились со снайпером, погибшим в ходе СВО

В ЗАТО Свободный прошла прощальная церемония с местным жителем Дмитрием Исаченко, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом написал глава города Александр Иванов.

Дмитрий Исаченко 1988 г.р. погиб 11 декабря при выполнении задач СВО. На спецоперацию он отправился добровольно и проходил службу в должности старшего снайпера стрелковой роты стрелкового взвода. Прощание прошло 4 февраля.

"От имени администрации городского округа ЗАТО Свободный и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал Дмитрия Игоревича", - написал Иванов.

Уральский солдат посмертно награжден орденом Мужества.