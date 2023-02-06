Самолет из Москвы, летевший в Сургут, вынуждено приземлился в Нижневартовске

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Сургут, был вынужден уйти на запасной аэродром в Нижневартовск, сообщили Накануне.RU в справочной аэропорта Нижневартовска.

По данным воздушной гавани, приземлиться в Сургуте самолету помешал туман.

"Самолет из Шереметьево приземлился в Нижневартовске из-за метеоусловий. Рейс СУ1510 задержан до 16.00", - уточнили в аэропорту.

Посадку в Нижневартовске сделали также рейсы "ЮТэйр" из Самары и Уфы. Они уже прибыли в аэропорт назначения.