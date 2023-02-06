06 Февраля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Челябинской области задержали подозреваемого в хищении 120 тонн зерна

В Челябинской области задержали подозреваемого в хищении 120 тонн зерна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию с заявлениями о хищении и мошенничестве с зерном обратились предприниматель и представитель филиала агроучреждения.

Полицейские установили, что заведующий фирм в период с сентября 2020 по февраль 2021 года реализовал порядка 120 тонн зерна пшеницы на сумму более 2 миллионов рублей. Деньги он присвоил себе, потратив их на собственные нужды. Для сокрытия преступления о реализовал мошенническую схему. Он убедил работодателя, что сельхозкультура была отправлена на обработку перед посевом в филиал агроучреждения. После этого он трудоустроился в данный филиал и заключил фиктивный договор от имени предпринимателя, по которому в целях посева было получено сортовое зерно на сумму более полумиллиона рублей. Эту партию зерна подозреваемый поместил на склад предпринимателя под видом ранее незаконно реализованной.

Кроме того, он предпринял попытку вывезти почти 18,5 тонн зерна ячменя с территории предпринимателя, но был остановлен работниками склада.

Подозреваемого задержали. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве, краже и покушении на кражу. Его отправили под домашний арест.

Теги: кража, зерно, уголовное дело,



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