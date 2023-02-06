06 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova / Telegram-канал Марии Захаровой

Захарова ощутила землетрясение ночью в Багдаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что мощное землетрясение ощущалось сегодня ночью и в Багдаде.

"Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках.  Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось  долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в  более лёгкой форме повторилось", - написала Захарова в Telegram-канале.

По последним данным, в Турции и Сирии, на которые пришлись самые мощные подземные толчки, погибли более 180 человек, десятки находятся под завалами зданий.

Теги: мария захарова, багдад, землетрясение



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