Захарова ощутила землетрясение ночью в Багдаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что мощное землетрясение ощущалось сегодня ночью и в Багдаде.

"Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 4:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут. А затем уже в более лёгкой форме повторилось", - написала Захарова в Telegram-канале.

По последним данным, в Турции и Сирии, на которые пришлись самые мощные подземные толчки, погибли более 180 человек, десятки находятся под завалами зданий.