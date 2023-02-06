"Мы не настолько богатая страна". Хуснуллин призвал сокращать парковки у нового жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал регионам во время строительства нового жилья сократить стандартный норматив определения парковочных мест "одна квартира – одно машино-место". Он полагает, что Россия – не настолько богатая страна, чтобы позволить себе такое.

"Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место", – заявил он.

О необходимости пересмотра норматива количества парковочных мест Хуснуллин высказался на заседании коллегии миндортранса Татарстана в Казани, пишут "Ведомости". Емкость парковочного пространства у дома должна сдерживаться местными властями в интересах общественного транспорта, считает он. Иначе темпы автомобилизации населения всегда будут опережать дорожное строительство. Хуснуллин раскритиковал намерения мэра Нижнекамска повысить этот коэффициент с 0,8 до 1,2.

"Я с вами кардинально не согласен. При высоком уровне автомобилизации населения не нужно стремится к 100%-ному охвату парковками, иначе автомобильные трассы останутся перегруженным. Если утвердите норматив в 1,2, тогда Нижнекамск гарантированно будет стоять в пробках всю оставшуюся жизнь. Очень прошу пересмотреть подходы по парковкам", – сказал он.

Хуснуллин рассказал, что лично вмешивался в урегулирование завышенных нормативов парковочных мест при строительстве жилья в Казани.

"Вот в Казани снизили норматив после моего обращения. Он стал чуть пониже, но он все равно достаточно высокий", – отметил вице-премьер (он равен 1, то есть одно машино-место на одну квартиру).

Вице-премьер считает, что разрастание парковочного пространства губительно по двум причинам. Во-первых, покупка квартиры вместе с парковкой дорого обходится покупателю. Во-вторых, это вредит борьбе с автомобильными пробками.

"С пробками так не борются. Никто в мире так не делает, коллеги", – сказал Хуснуллин.