06 Февраля 2023
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

В Тюменской области противопожарная служба получит 15 миллионов на привлечение авиационной техники

Тюменская противопожарная служба получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники для тушения лесных и ландшафтных пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Продолжаем подготовку к пожароопасному сезону. Региональная противопожарная служба получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники. Подписал соответствующее распоряжение. Опыт показал, что вертолеты незаменимы для тушения возгораний, особенно на труднодоступных территориях", - заявил губернатор.

Кроме того, более 31 млн рублей будет выделено на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения.

Деньги будут направлены в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ.

Напомним, в 2022 г. для оснащения Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов власти регионе приобрели новую технику. Всего было приобретено две единицы лесохозяйственной техники и 60 единиц оборудования — гусеничные тракторы, лесопосадочная машина, лесные плуги и культиваторы. Также власти региона закупили 12 единиц лесопожарной техники и 880 единиц оборудования — малые лесопатрульные комплексы, грузовые автомобили, гусеничные тракторы, снегоболотоходы, ранцевые огнетушители, пожарные емкости для воды.

Кроме того, специалисты лесного хозяйства построили 20 километров лесных дорог противопожарного назначения, 100 километров дорог реконструировали. Сотрудники департамента лесного хозяйства обустроили 6 860 километров минерализованных полос, 13 140 километров минполос обновили.

Теги: авиационная техника, противопожарная служба



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