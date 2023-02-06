06 Февраля 2023
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Фото: paris2024.org / Оргкомитет Олимпиады-2024

Daily Mail: Британские спортсмены не будут бойкотировать Олимпиаду с участием россиян

Британские спортсмены вряд ли поддержат бойкот Олимпийских игр 2024 года, если в них будут принимать участие россияне и белорусы. При этом власти Великобритании намерены организовать глобальный саммит для обсуждения планов по блокированию планов МОК допустить российских атлетов к участию в Олимпиаде.

Власти Великобритании сейчас возглавляют группу правительств, не согласных с планами МОК допустить россиян до соревнований под нейтральным флагом. При этом США и Канада уже заявили, что не будут сопротивляться и призывать к бойкоту Игр с участием спортсменов из РФ.

Daily Mail отмечает, что британская сборная еще не давала официальных комментариев, но в прошлом она никогда не бойкотировала Игры и, как ожидается, в конечном итоге примет позицию МОК.

На прошлой неделе МОК высказался по поводу угроз бойкота: "Угроза бойкота Олимпийских игр противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает. Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов".

При этом издание отмечает, что даже если россиянам и позволят участвовать в Олимпиаде, им будет сложно отобраться на Игры, ведь квалификационные отборы во многих видах спорта уже начались. МОК не будет давить на международные федерации и требовать от них допуска россиян, а многие из таких объединений уже заявили, что россияне не будут допущены к квалификации.

Теги: олимпиада, великобритания, бойкот, россияне



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