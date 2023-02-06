Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги

Беспилотник взорвался в воздухе над лесом недалеко от Калуги, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", - написал Шпша в своем телеграм-канале.

Ущерба гражданским и социальным объектам нет, пострадавших нет.

В октябре в Калужской области средствами ПВО был сбит беспилотник в районе деревни Салово. Сообщалось, что обломки упали в безлюдной местности.

Калужская область не является приграничным регионом, не имеет границы с Украиной, но граничит с Брянской областью, которая постоянно подвергается обстрелам ВСУ.