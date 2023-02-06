06 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: navalny.com

Экс-директор Железнодорожного ДЭУ Екатеринбурга построил за счет бюджета дорогу к своему коттеджу

Бывший директор муниципального бюджетного учреждения "Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление" Юрий Горланов предстал перед судом по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Как сообщается в постановлении Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, глава ДЭУ решил за счет бюджета проложить качественную дорогу к собственному коттеджу.

Установлено, что в апреле 2021 года между МБУ "Железнодорожное ДЭУ" и ООО "Аквалинк" был заключен контракт на поставку асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Материалы было решено направить на строительство дороги в поселках Канал и Волчиха (Первоуральск). В июле Горланов решил "отсыпать" материалов и себе для строительства дороги и к своему дому.

Для благоустройства территории возле своего коттеджа на тот момент еще директору ДЭУ требовалось 500 тонн асфальтобетонной смеси и 3 тонны битумной эмульсии суммой в более чем 1,5 млн рублей. Эти средства он и взял из бюджета предприятия, договорившись о поставке с ООО "Аквалинк".

Коррупционная схема вскрылась силами ФСБ в октябре того же года. В результате Горланов уволился с должности и пошел обвиняемым по делу о злоупотреблении должностных полномочий (ч.1 ст.285 УК РФ).

В сентябре прошлого года уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Горланов полностью возместил ущерб, нанесенный ДЭУ, однако прокуратура настояла на наказании бывшего руководителя предприятия. В результате, в январе 2023 года подсудимого оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Теги: суд, дорога, ДЭУ, Екатеринбург, коттедж



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