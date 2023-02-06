Россия заняла четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов

Обладателем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в семнадцатый раз подряд стал Китай, сообщает РИА Новости, ссылаясь на расчеты, основанные на информации центробанков.

По состоянию на конец декабря, активы Китая достигли 3,31 триллиона доллара.

Япония заняла вторую строчку с накоплениями в 1,27 триллиона долларов, а Швейцария — третье с активами в 924 миллиарда долларов.

Россия, которая в прошлом году уступила Индии четвертое место, летом вернула позиции и завершила год на четвертом месте с активами в 582 миллиарда долларов.

Индия стала пятой, ее резервы составляют 563 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что после ужесточения антироссийских санкций, в том числе – заморозки примерно $300 млрд российских валютных резервов, ЦБ РФ максимально сократил количество раскрываемой информации о резервах.