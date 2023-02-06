В Челябинской области на трассе М-5 столкнулись три грузовика и легковой автомобиль
На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовых автомобиля и один легковой. В результате ДТП никто не пострадал.
Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла вечером 5 февраля на 1606 км автодороги М-5 на территории Ашинского района. Водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с тремя попутными автомобилями, из которых два грузовых и один легковой.
На месте ДТП было организовано реверсивное движение.