06 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Делегация оппозиционной партии Тайваня посетит материковый Китай

Высшее китайское руководство приветствует визит делегации оппозиционной партии Тайваня "Гоминьдан", которая посетит материковый Китай 8-17 февраля.
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"8-17 февраля делегация Гоминьдана во главе с заместителем председателя партии Ся Лиянем прибудет с визитом [в материковый Китай]. Мы приветствуем визит Ся Лияня <...> и готовы усилить взаимодействие с Гоминьданом", - цитирует ТАСС заявление представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

Чжу Фэнлянь уточнила, что Коммунистическая партия Китая (КПК) стремится объединить усилия с партией Гоминьдан, чтобы сообща противостоять сторонникам так называемой независимости Тайваня. Она отметила, что Пекин заинтересован в укреплении взаимного доверия, а также в углублении сотрудничества во всех направлениях.

По словам официального представителя, КПК и Гоминьдан должны "сообща содействовать прогрессу в развитии отношений между материковым Китаем и Тайванем, защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе". Как подчеркнула Чжу Фэнлянь, это "благоприятно отразится на интересах и благосостоянии" как жителей континентальной части КНР, так и населения острова.

Теги: Китай, Тайвань, Чжу Фэнлянь



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