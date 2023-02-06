06 Февраля 2023
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Политика Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Глава ГУР может стать новым министром обороны Украины

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал кадровые перестановки в правительстве страны. Главное изменение – пост министра обороны страны может покинуть Алексей Резников.

Арахамия заявил, что время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки".

"Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества", - пишет Арахамия в своем Telegram-канале.

"Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени", - добавил депутат.

МВД может возглавить Игорь Клименко (ведомство осталось без руководителя после гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе), СБУ возглавит Василий Малыш.

"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", - заключил Арахамия.

Украинские СМИ предполагают, что кадровые перестановки могут быть связаны с коррупционными делами в отношении высокопоставленных чиновников силовых ведомств (на прошлой неделе проходили массовые обыски, связанные с этими делами).

Теги: киридд буданов, алексей резников, министерство обороны украины, отставка



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