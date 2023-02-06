06 Февраля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: arab.com.ua

Украина потребовала от Израиля выдать кредит на $500 млн и осудить действия России

Украина выдвинула ряд требований в преддверии визита главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев, сообщил портал Walla.

Так, украинская сторона призывает Израиль сделать "четкое публичное заявление" против российской спецоперации и в поддержку "территориальной целостности Украины". Также Киев ожидает от Израиля поддержки "мирного плана" Владимира Зеленского.

Другим важным пунктом является запрос на одобрение кредита в размере $500 млн. Еще одна просьба заключается в том, что Иерусалим должен принять на лечение сотни раненых украинских военных и мирных жителей.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетальяху заявил, что допускает поставку Киеву систем ПВО "Железный купол". Ранее эта страна отказывалась от поставок оружия Киеву под разными предлогами, сохраняя нейтралитет в конфликте.

Теги: украина, израиль, россия



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