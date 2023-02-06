В Богдановиче семья осталась без имущества из-за пожара в частном доме

06 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: пожарно-спасательная часть №81 в Богдановиче

В Богдановиче семья осталась без имущества из-за пожара в частном доме

Ночью 5 февраля в деревне Быкова (г.о. Богданович) полностью сгорел частный дом. Семья из трех человек: родители и ребенок - живы, однако остались без какого-либо имущества.

О пожаре сообщила пресс-служба Пожарно-спасательной части №81 в Богдановиче. На место происшествия выехали три машины и 11 человек личного состава. Распространяться огню с дома на дворовые настройки помогал ветер. В результате на площади 48 кв.м. сгорели кровля, перекрытия, повреждено домашнее имущество частного жилого дома, а надворные постройки были полностью уничтожены.

Пожар в частном доме в Богдановиче (деревня Быкова)(2023)|Фото: пожарно-спасательная часть №81 в Богдановиче

Пожар в частном доме в Богдановиче (деревня Быкова)(2023)|Фото: пожарно-спасательная часть №81 в Богдановиче

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб сейчас устанавливается.

Позднее выяснилось, что дом принадлежал одной из журналисток паблика "Типичный Богданович". Ее коллеги рассказали, что глава семейства лежит в больнице с ожогами, а ребенку сейчас даже нечего надеть в школу. В связи с этим в паблике открылся сбор первой помощи семье: принимается как одежда, так и финансовая поддержка.

Теги: Богданович, Быкова, деревня, пожар, дом, семья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети