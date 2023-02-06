В Богдановиче семья осталась без имущества из-за пожара в частном доме

Ночью 5 февраля в деревне Быкова (г.о. Богданович) полностью сгорел частный дом. Семья из трех человек: родители и ребенок - живы, однако остались без какого-либо имущества.

О пожаре сообщила пресс-служба Пожарно-спасательной части №81 в Богдановиче. На место происшествия выехали три машины и 11 человек личного состава. Распространяться огню с дома на дворовые настройки помогал ветер. В результате на площади 48 кв.м. сгорели кровля, перекрытия, повреждено домашнее имущество частного жилого дома, а надворные постройки были полностью уничтожены.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб сейчас устанавливается.

Позднее выяснилось, что дом принадлежал одной из журналисток паблика "Типичный Богданович". Ее коллеги рассказали, что глава семейства лежит в больнице с ожогами, а ребенку сейчас даже нечего надеть в школу. В связи с этим в паблике открылся сбор первой помощи семье: принимается как одежда, так и финансовая поддержка.