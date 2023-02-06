На установку стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге направят 50 млн рублей

Власти Свердловской области направят 50 млн рублей на установку стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, решение об этом было принято на заседании регионального правительства. Новый знак, символизирующий вклад уральцев в Победу в Великой Отечественной войне, установят в Екатеринбурге 10 июня. Стела будет расположена на углу улиц Николая Никонова и Царской.

Напомним, указ о введении в России почетного звания "Город трудовой доблести" подписал Владимир Путин. Екатеринбургу оно было присвоено летом 2020 года, тогда же это звание получил и Нижний Тагил. А в мае 2021 года звание получил Каменск-Уральский.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава уральской столицы Алексей Орлов показал эскизы будущей стелы.