06 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Турции произошло землетрясение с 49 погибшими

В нескольких городах Турции разрушены здания в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего утром, есть погибшие и пострадавшие.

В городе Диярбакыр в районе Енишехир обрушилось восьмиэтажное здание, погибли шесть человек, еще 70 пострадали. В Малатье разрушено 130 зданий, более 100 человек пострадали. Два многоэтажных дома, пишет РБК, рухнули в Адане, пятерых пострадавших вытащили из разрушенных зданий и доставили в больницу. В Шанлыурфе обрушились 16 зданий, погибли 15 человек. В Османии обрушились 34 здания, погибли не меньше пяти человек.

Позже губернатор Малатьи Хулуси Шахин сообщил, что количество погибших выросло до 23 человек, пострадавших – до 420 человек, 140 зданий разрушены. Таким образом, по предварительным данным, всего в стране погибли минимум 49 человек. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в нескольких регионах страны объявлен самый высокий уровень тревоги. По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, толчки землетрясения ощущались "во многих уголках страны".

Теги: Турция, замлетрясение



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