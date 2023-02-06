06 Февраля 2023
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

В России создают "невидимую" экипировку для бойца

В России ведется работа над созданием комплекта маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров.

Как сообщил гендиректор ЗАО "Кираса" — предприятия-разработчика данной маскировки Владимир Кормушин, она за счет изменения цвета позволит ему, как хамелеону, сливаться с местностью. "Мы стремимся обеспечить бойцов такой маскировкой, которая смогла бы его сделать буквально невидимым для противника. Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Это возможно достичь благодаря появлению новых специальных материалов", - заявил он.

Речь не идет о комплексах помех или радиоэлектронной борьбы, которые крепились бы на солдата. Эффект "невидимости" достигается благодаря специальным тканям с особыми красителями. "Идеал – создать такую одежду, чтобы при изменяющемся внешнем фоне бойца не было бы видно. Вечер – его не видно, утро – не видно, солнце – не видно, не видно в поле и в лесу. Маскировка должна меняться сама, как хамелеон", - отметил Кормушин.

Данные наработки могут быть предложены предприятием в рамках научно-исследовательской работы по экипировке солдата будущего "Легионер", сообщает РИА "Новости".

Теги: экипировка, боец, армия, технологии



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