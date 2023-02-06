"Чебурашка" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

Российская комедия "Чебурашка" снова возглавила прокат в России и странах СНГ. Картина заработала 286,1 млн руб. за прошедшие выходные.

На второй строчке оказалась также отечественная комедия "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", заработавшая 137,7 млн руб.

Замыкает тройку мультфильм "Изумительный Морис". За прошедший уикенд он собрал 64,9 млн руб.

Далее идут комедийный боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать" (46,9 млн руб.) и боевик "Крушение" (45,2 млн руб.), сообщает портал kinobusiness.com.

Напомним, всего кассовые сборы в России фильма "Чебурашка" превысили 6 млрд руб. Премьера фильма состоялась 1 января 2023 года. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко.