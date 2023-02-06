В ЦБ РФ предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Стало известно о новой схеме мошенников с QR-кодами.

Как сообщил заместитель председателя Центробанка России Герман Зубарев, злоумышленники размещают коды в общественных местах, при переходе по которым потенциальным жертвам обещают гарантированные социальные выплаты. После этого деньги похищаются.

"Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата", - сказал Зубарев.

Мошенники предлагают пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми. Но под предлогом оформления запрашивают личные финансовые сведения.

Отмечается, что коды размещают в местах с большим скоплением людей: на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках и в других общественных местах. Чат-боты вызывают доверие у граждан, потому что они похожи на сервисы официальных ведомств, сообщают "Известия".

Ранее о новой схеме мошенничества предупредили в Уральском главном управлении Банка России. Злоумышленники рассылают по электронной почте, через SMS или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем и легкими задачами.