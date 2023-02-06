В Китае возобновили организованный выездной туризм

Власти Китая с 6 февраля в экспериментальном режиме возобновляет туристические поездки для организованных групп путешественников.

В настоящее время в одобренный список включены 20 стран, в том числе и Россия.

Как сообщают издания The Global Times и China Daily со ссылкой на инсайдеров в туристической отрасли, увеличение количества выездных туров и числа клиентов турагентств ожидается в марте, так как для восстановления рынка требуется время. Это связано с тем, что многие китайские рестораны за границей, которые традиционно обслуживали тургруппы, закрылись во время эпидемии коронавируса, а многие китайские гиды, с которыми у турагентств был постоянный контакт, ушли на другую работу.

В это время года особой популярностью у китайских путешественников пользуются страны Юго-Восточной Азии. Таиланд - одно из самых популярных направлений для путешественников из Китая. В 2019 году Таиланд посетили более 10 млн китайских туристов, примерно четверть от общего числа иностранных гостей, сообщает ТАСС.

В 2020 году власти Китая запретили выезд тургруппам за границу, а также организованные путешествия по регионам внутри КНР в рамках борьбы с распространением COVID-19. Спустя три года китайские власти разрешили выезд таким группам в Аргентину, Венгрию, Египет, Индонезию, Камбоджу, Кению, Лаос, Малайзию, Новую Зеландию, Объединенные Арабские Эмираты, Россию, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Швейцария, ЮАР, на Кубу, Мальдивы, Филиппины и Шри-Ланку.