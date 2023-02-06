Коллекторы требуют 1 рубль с депутата Нилова

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Центра развития коллекторства к главе комитета по труду Госдумы Ярославу Нилову (ЛДПР) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

С исковым заявлением обратился генеральный директор ООО "ЦРК" Дмитрий Жданухин, который требует взыскать с парламентария 1 руб. в качестве компенсации морального вреда и опровержение порочащих сведений, говорится в иске. Дата предварительного заседания пока не назначена.

Поводом для обращения стало высказывание Нилова в эфире радиостанции "Москва FM", в котором они участвовали вместе с Жданухиным. "Абсолютное большинство коллекторов нарушает действующее законодательство, ведя свою деятельность", – заявил Нилов.

За высказывания о возможном вреде представителей этой профессии они подали на депутата в суд, сообщают "Ведомости".

Ранее депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме предложили законопроект, запрещающий в России работу коллекторских агентств. Авторы законопроекта также предлагают законодательно запретить кредиторам привлекать третьих лиц для работы по возврату просроченной задолженности.