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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Коллекторы требуют 1 рубль с депутата Нилова

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Центра развития коллекторства к главе комитета по труду Госдумы Ярославу Нилову (ЛДПР) о защите чести, достоинства и деловой репутации.

С исковым заявлением обратился генеральный директор ООО "ЦРК" Дмитрий Жданухин, который требует взыскать с парламентария 1 руб. в качестве компенсации морального вреда и опровержение порочащих сведений, говорится в иске. Дата предварительного заседания пока не назначена.

Поводом для обращения стало высказывание Нилова в эфире радиостанции "Москва FM", в котором они участвовали вместе с Жданухиным. "Абсолютное большинство коллекторов нарушает действующее законодательство, ведя свою деятельность", – заявил Нилов.

За высказывания о возможном вреде представителей этой профессии они подали на депутата в суд, сообщают "Ведомости".

Ранее депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме предложили законопроект, запрещающий в России работу коллекторских агентств. Авторы законопроекта также предлагают законодательно запретить кредиторам привлекать третьих лиц для работы по возврату просроченной задолженности.

Теги: коллекторы, Нилов, Госдума



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Ранее 20.01.2023 08:28 Мск В Госдуме предложили запретить работу коллекторов


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