06 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме оценят меры против уехавших за границу россиян

В Госдуме ведется формирование рабочей группы для изучения возможных мер в отношении уехавших за границу россиян, которые публично дискредитируют ВС России и поддерживают Украину.

Об этом заявила председатель комитета по культуре Елена Ямпольская. Она возглавит данную группу. Парламентарии соберут поступающие инициативы, среди которых и предложения по конфискации имущества, лишение госнаград и запрет контента в интернете. В обсуждении примут участие профильные ведомства и деятели культуры. Первое заседание намечено на середину февраля.

По итогам работы будет ославлен отчет, который получит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ему доложат о наиболее эффективных инициативах, которые могут приобрести статус законопроекта, сообщают "Известия".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не осуждать всех россиян, уехавших из страны на фоне объявления мобилизации.

Теги: Госдума, россияне, Украина, спецоперация



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