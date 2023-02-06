06 Февраля 2023
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Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Яндекс

Проекты "Яндекса" по беспилотникам и ИИ оказались под угрозой из-за нехватки чипов

Нехватка графических процессоров Nvidia может затормозить проекты "Яндекса" по развитию беспилотников и технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом шла речь в середине января на совещании с участием представителей Минцифры, кабмина РФ и других заинтересованных структур. Механизмы, которые позволят компании продолжить работу с ушедшими из России иностранными вендорами, "неоднократно обсуждались на различных уровнях".

Представитель "Яндекса" предупреждал о проблемах, связанных с нехваткой "железа" на заседании рабочей группы по IT на форуме RIW в декабре прошлого года. В настоящее время компания использует чипы Nvidia A100 в суперкомпьютерах для повышения скорости и точности поиска, работы голосового помощника Алиса, облачной платформы Yandex.Cloud, потокового перевода иноязычных видео и других задач.

На сайте суперкомпьютера "Яндекса" указано, что в нем 1 тыс. 592 графических процессора Nvidia A100 80G.

В суперкомпьютерах "Сбера" Christofari и Christofari Neo – 1200 и 5600 графических ускорителей Nvidia, сообщают "Ведомости".

Теги: Яндекс, чипы, Nvidia,



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