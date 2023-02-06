Путин встретится с лидерами всех думских фракций в середине февраля

Глава государства Владимир Путин с 13 по 16 февраля проведет серию встреч с лидерами парламентских фракций.

На этот раз встречи будут не "коллективными" – с каждым из лидеров партий президент пообщается индивидуально. Первым в Кремль на встречу могут позвать лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Она может состояться 13 февраля. В этот же день состоится первая личная встреча Путина с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. 14 февраля пройдет встреча с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым: знакомому Путину еще по работе в Санкт-Петербурге политику в этот день исполняется 70 лет.15 февраля будет встреча с руководителем "Новых людей" Алексеем Нечаевым, 16 февраля – с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым, который будет замыкать серию встреч, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседников.

Другие источники издания говорят, что Путин может успеть пообщаться с руководителями партий быстрее: 13 февраля пройдут встречи с лидерами КПРФ и ЛДПР, а 15 февраля – с руководством "Справедливой России", "Новых людей" и "Единой России".

Традиционно такое общение проходит во время работы над посланием президента Федеральному собранию, но повестка может быть любой: обычно партийные лидеры могут пообщаться с Путиным за закрытыми дверями и пользуются этим. Собеседник в одной из партий считает, что на встрече лидеров фракций с президентом будут обсуждаться "глобальные вещи", на фоне которых подготовка к региональным выборам 2023 года отойдет на второй план.

Напомним, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля.