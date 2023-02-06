Губернатор Усс может уйти в отставку

Глава Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку.

Как ожидается, это произойдет предстоящей весной. При этом на очередные выборы в 2023 году он не пойдет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента. По их словам, у губернатора низкие рейтинги.

Как сообщил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, Красноярский край всегда считался одним из самых ценных регионов России из-за мощного индустриального комплекса, присутствия в регионе "Норникеля", "Русала", угледобывающих и нефтяных компаний, а также разработки ими новых проектов, в том числе арктических проектов. "Губернатор должен понимать и учитывать интересы экономических гигантов", – отметил политолог.

По его словам, внутри больших регионов неизбежно возникают "огромные внутренние контрасты" с учетом их размеров и разных потребностей у муниципалитетов.

Усс занимает пост губернатора с 2017 года.