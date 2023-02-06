06 Февраля 2023
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Политика В России В бывшем СССР Украина
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский ввел санкции против "Росатома" и других компаний атомной отрасли РФ

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 200 российских юридических лиц, в том числе госкорпорации "Росатом", ее дочерних компаний и других структур атомной отрасли России.

Согласно документу на сайте президента, в списке, в частности, фигурирует ФГУП "Запорожская АЭС". "И это не последнее решение относительно этой отрасли. Смысл наших шагов также состоит в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии",— следует из заявления Зеленского.

По словам главы государства, Москва якобы позволяет своим военным обстреливать АЭС и использовать их для прикрытия, при этом используя атомную отрасль как один из способов давления на другие государства.

Санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет осуществления публичных и оборонных закупок. Ограничения Украина ввела сроком на 50 лет.

Теги: Зеленский, Украина, санкции, Росатом



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