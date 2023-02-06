06 Февраля 2023
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Экономика Уральский ФО
Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Владимир Якушев: Промышленники Урала в очередной раз доказали, что любая поставленная задача им по плечу

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев вместе с заместителем председателя правительства - министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером накануне посетили ряд промышленных предприятий Южного Урала, сообщает пресс-служба уральского полпреда.

якушев, текслер, мантуров(2023)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Завод «Пластмасс» в 2022 году по господдержке получил субсидии на модернизацию производства и внедрение отечественного программного обеспечения. «Завод успешно справляется с задачами, поставленными в рамках гособоронзаказа – всё выполняется в срок с обеспечением ритмичности поставок специальной продукции. На предприятии сейчас также реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе по расширению производственных мощностей и техническому перевооружению некоторых участков изготовления», - отметил Денис Мантуров.

мантуров, текслер, якушев, производство(2023)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

«Промышленники Урала по итогам 2022 года в очередной раз доказывают, что любая поставленная задача им по плечу. Однако в условиях увеличившихся планов выпуска продукции ОПК на 2023 год власти всех уровней должны всячески содействовать промышленникам, внимательно слышать и реагировать на их нужды. Хочу поблагодарить вице-премьера, министра промышленности Дениса Мантурова за, можно сказать, индивидуальный подход к промышленным предприятиям Урала, участвующим в ГОЗе, внимательное отношение к их проблемам и предложениям», - подчеркнул Владимир Якушев.

Одно из первых частных предприятий, перепрофилировавших своё производство под выпуск продукции для СВО – Челябинский кузнечно-прессовый завод. Предприятие специализируется на производстве горячих штамповок, мехобработанной продукции и готовых компонентов.

якушев, текслер(2023)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Алексей Текслер поблагодарил представителей федеральной власти а поддержку промышленного комплекса Челябинской области: «В прошлом году 7,5 млрд рублей были направлены в виде субсидий промпредприятиям области. Еще 9 млрд рублей - льготные займы через ФРП. Но и мы не стоим на месте, - подчеркнул губернатор. - Регион по различным программам профинансировал около 1,4 млрд рублей в развитие промышленности. Благодаря этому сегодня наша промышленность активно развивается. Свою поддержку увеличиваем и продолжаем активно работать с министерством промышленности РФ».

якушев, текслер(2023)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

На Челябинском тракторном заводе Денис Мантуров осмотрел производство дизельных двигателей. Вице-премьер отметил, что в работе отечественного оборонно-промышленного комплекса ЧТЗ играет важную роль: предприятие в 2022 году в срок исполнило обязательства по выполнению гособоронзаказа.

мантуров, текслер, якушев(2023)|Фото: пресс-служба полпреда в УрФО

Однако заводу нужны молодые специалисты. Поэтому ЧТЗ активно работает над привлечением новых кадров из числа студентов и учащихся технических вузов и училищ – они могут работать по индивидуальному графику, который позволит совмещать трудовую деятельность с учебным процессом. На моторном производстве молодые люди могут заработать до 70 тысяч рублей в месяц без отрыва от учёбы. По словам вице-премьера – главы Минпромторга России, это хороший карьерный старт, а работа завода в этом направлении поддерживает непосредственно губернатор Челябинской области.

Теги: владимр якушев, алексей текслер, денис мантуров, сво, гособоронзаказ



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