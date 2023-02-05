Сергей Лавров прибыл сегодня с рабочим визитом в столицу Ирака

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл сегодня с рабочим визитом в столицу Ирака Багдад. О визите главы дипломатического ведомства сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Лавров также посетит Мали, Мавританию и Судан.

Ожидается, что Лавров встретится с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьером страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и иракским коллегой Фуадом Хусейном и с бывшим премьером Ирака Нури аль-Малики.

Последняя поездка Сергея Лаврова в Ирак состоялась в 2019 году.