06 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нефтеюганске учитель пожаловалась Бастрыкину на травлю со стороны администрации школы

Преподаватель одной из школ Нефтеюганска обратилась к председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на преследование со стороны администрации школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ее безосновательно обвинили в травле ребенка-инвалида. По данному факту в СУ СК России по ХМАО-Югре проводилась процессуальная проверка, по итогам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Женщина связывает попытку ее дискредитировать с тем, что ранее она неоднократно обращалась в администрацию города о проблемах в школе, в том числе о "мертвых душах" в педагогическом коллективе, непрозрачном распоряжении фондом оплаты труда и прочих вопросах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину организовать процессуальную проверку озвученных женщиной доводов, по итогам которой представить доклад.

Теги: учитель, Нефтеюганск, Александр Бастрыкин, травля



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