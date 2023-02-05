В Нефтеюганске учитель пожаловалась Бастрыкину на травлю со стороны администрации школы

Преподаватель одной из школ Нефтеюганска обратилась к председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на преследование со стороны администрации школы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ее безосновательно обвинили в травле ребенка-инвалида. По данному факту в СУ СК России по ХМАО-Югре проводилась процессуальная проверка, по итогам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Женщина связывает попытку ее дискредитировать с тем, что ранее она неоднократно обращалась в администрацию города о проблемах в школе, в том числе о "мертвых душах" в педагогическом коллективе, непрозрачном распоряжении фондом оплаты труда и прочих вопросах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину организовать процессуальную проверку озвученных женщиной доводов, по итогам которой представить доклад.