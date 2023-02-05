ВСУ готовятся применить в Артемовске запрещенное химическое оружие

ВСУ готовятся применить в Артемовске (украинское название Бахмут) запрещенное химическое оружие. Об этом сообщает "Readovka".

Украинский нацист "Мадяр" опубликовал ролик с химическими боеприпасами для БПЛА, и "намекнул" на то, что ВСУ готовятся их применить. Ранее боевик публиковал кадры подготовки дронов с цилиндрами. Тогда не было точно известно, что используют ВСУшники в своих кустарных бомбах, но теперь их главарь подтвердил, что в контейнерах химоружие.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине сделал срочное заявление о готовящейся провокации в Краматорске.

По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы "военных преступлений".

Для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д.17) с целью обвинения России в якобы "преднамеренном ударе" по гражданским объектам.

В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице "Сапфир".