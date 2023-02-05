Пригожин подписал заявление о признании властей США, Британии и Канады обер-террористами

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление российского предпринимателя Евгения Пригожина о признании правительств США, Канады и Великобритании обер-террористическими и незаконными.

В воскресенье, 5 февраля, было обнародовано заявление Пригожина, по которому советом командиров ЧВК «Вагнер» правительства США, Канады и Великобритании признаны обер-террористическими. В тексте сказано, что политика перечисленных стран основана на создании и использовании террористических организаций.

Также декларация независимости США, союзный договор Великобритании и конституционный акт Британской Северной Америки признаны недействительными. В связи с этим президента США Джозефа Байдена, короля Великобритании и Канады Карла III призывают дать объяснения, по какой причине они нелегитимно удерживают власть в вышеперечисленных государствах.

Пригожин заверил, что ЧВК «Вагнер» будет помогать угнетенным западным народам в противодействии террористическим структурам, таким как правительства США, Великобритании и Канады, запрещенные в РФ террористические организации «Исламское Государство» и «Аль-Каида», «Боко Харам», аффилированная с «Аль-Каидой» Катиба Масина и другим.