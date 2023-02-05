05 Февраля 2023
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Фото: Kremlin.ru

Путин проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив в одном из регионов страны

Президент РФ Владимир Путин посетит на неделе один из регионов, а также проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Какой именно регион посетит глава государства не уточняется. Также в программе анонсировали, что президент поздравит российскую гражданскую авиацию со 100-летием и по телемосту примет участие в открытии новых аэропортов.

Также в День российской науки, 8 февраля, Путин вручит премии молодым ученым.

Теги: Владимир Путин, заседание набсовета Агентства стратегических инициатив, АСИ



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