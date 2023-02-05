05 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров прокомментировал обвинения в кумовстве в руководстве Чечни: "кому доверяю, того и назначаю"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинения в кумовстве в правительстве Чечни, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что с его родственников на любых должностях спрос больше.

"Не забывайте про то, о чем я говорил неоднократно: с моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог из артеля "Напрасный труд", - заявил политик.

Он также высказался против обвинений в нарушении закона и подчеркнул, что "в Чеченкой Республике закон превыше всего".

"Мы возродили республику благодаря закону, сделали ее одним из благодатных регионов страны благодаря тому же закону. Ради защиты государства и ради разрушения планов НАТО чеченский народ отправил десятки тысяч сыновей на передовую, в том числе и ради защиты закона. Благодаря закону Чеченская Республика сегодня один из самых безопасных регионов России", - написал он в своем telegram-канале.

Теги: Рамзан Кадыров, кумовство, родственники



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