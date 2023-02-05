05 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Посольство России в США назвало воровством передачу Киеву активов российского бизнесмена

Посольство России в США назвало воровством передачу США конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева Киеву, передает корреспондент Накануне.RU.

В посольстве считают, что подобные действия подрывают инвестиционный климат в США. Иностранным бизнесменам направлен сигнал о том, что их активы не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами.

"Обратили внимание на заявление министра юстиции Меррика Гарланда о передаче конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева киевскому режиму. Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам. Политика администрации обесценивает базовый принцип американского общества о неприкосновенности частной собственности. Кроме того, очевидным образом демонстрирует ангажированность судебной власти. Американская "фемида" оказалась полностью подчинена политической воле Белого дома", - говорится в сообщении.

Теги: активы, бизнесмен, Константин Малофеев, Киев



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