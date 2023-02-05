В Смоленске больше 30 тысяч человек остались без тепла из-за аварии на теплосетях

В Смоленске без тепла и горячей воды из-за аварии на теплосетях остались жители трех районов. Всего под отключение попали около 31 тыс. жителей 293 жилых домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Также без тепла остались 48 социально значимых объектов. Ремонтные работы проводятся силами аварийно-восстановительной бригады ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация". По предварительным данным, причиной аварии стала утечка сетевой воды на улице Соболева и течь из-под земли на пересечении улиц Докучаева и Коммунистической.

В компании "Квадра" - "Смоленская генерация" уточняют, что специалисты начали ремонтные работы. Ведется демонтаж изношенного участка трубопровода на Соболева, а на Коммунистической - откачка воды из тепловых камер, для определения места утечки теплоносителя.

Региональным следственным управлением СК РФ, а также прокуратурой области по факту коммунальной аварии организованы проверки.