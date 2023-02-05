05 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Фото: John Thys / Pool via Reuters

Захарова усомнилась в адекватности Борреля из-за его слов об отсутствии военных из стран ЕС на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя интервью главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля испанской газете El País, усомнилась в его адекватности, передает корреспондент Накануне.RU.

В интервью он заявил, что "страны - члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте".

"У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. И в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наемников. Причем их отправка началась задолго до 2022 года", - заявила она.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли направить Киеву самолеты, дипломат заявил, что "нужно помогать Украине всеми возможными способами".

"Принимая во внимание обстоятельства [статуса] невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать [оставаться]", - отметил он, пояснив, что это означает "прямое неучастие" стран сообщества в конфликте. "Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска - то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было", - заверил Боррель.

Говоря о том, можно ли расценивать отправку истребителей как переход в статус воюющей стороны, он выразил мнение, что "это субъективная оценка тех, кто участвует в конфликте". "Пока этот вопрос (передача самолетов Киеву) не стоит на повестке дня", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Боррель не конкретизировал, когда на Украину будут доставлены обещанные западные танки. "Для танков необходимо иметь обученные экипажи, - пояснил он. - Их подготовка уже началась, даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения".

Глава дипломатии ЕС вновь заверил, что Брюссель будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". По его словам, Евросоюз и государства - члены сообщества "уже выделили €50 млрд" помощи Киеву, из которых "военная часть может составлять €12 млрд".

Теги: Мария Захарова, Жозеп Боррель, военные, страны ЕС, Украина



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