05 Февраля 2023
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Тюмени из-за массовой болезни животных на карантин закрыли единственное в городе котокафе

В Тюмени на две недели закрыли на карантин единственное в городе котокафе "Мурка и Васька" имени Ирины Карповой, передает корреспондент Накануне.RU.

О заболевших животных сообщили сотрудники кафе соцсетях. Какое именно заболевание было выявлено у кошек не сообщается. Однако сотрудники кошачьего приюта просят волонтеров приобрести лекарства, среди которых есть Фелиферон. Этот раствор для инъекций применяют с лечебной и профилактической целью кошкам при желудочно-кишечных, острых респираторных и других заболеваниях вирусной или смешанной этиологии. А также Глобфел-4, применяемый для профилактики и лечения панлейкопении, инфекционного ринотрахеита, калицивироза и хламидиоза кошек.

Кроме того, владельцы котокафе ищут волонтера-ветеринара для помощи в лечении животных.

Котокафе "Мурка и Васька" работает в Тюмени с 2017 года. В нем живут более 40 кошек и котов.

Теги: котокафе, карантин, кошки



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