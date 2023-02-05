Пригожин сообщил, что ВСУ "бьются за Артемовск до последнего"

Предприниматель Евгений Пригожин не подтвердил информацию об отступлении ВСУ из северных кварталов Артемовска, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных", - приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сдавать Артемовск (украинское название - Бахмут).

В районе Артемовска в настоящее время идут ожесточенные бои. Как сообщало Накануне.RU, город находится в оперативном окружении. Об этом ранее заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин. Денис Пушилин сообщил, что бои ведутся уже на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими военными.

Западные страны советуют Киеву тянуть время, копить силы и дожидаться поступления обещанных танков Leopard, чтобы перейти в наступление весной, даже пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском. В Вашингтоне надеются, что ВСУ смогут пробить коридор к Азовскому морю и отрезать Крым по суше от остальной территории России.