В Сургуте самолет "ЮТэйр" вернулся в аэропорт из-за того, что не смог убрать шасси

"4 февраля.2023 г при вылете воздушного судна авиакомпании "ЮТэйр" из аэропорта Сургута произошел отказ уборки шасси. Рейс сообщением Сургут-Тюмень. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорт вылета. На борту находилось 58 пассажиров. 4 февраля, в 21.02 пассажиры благополучно вылетели резервным воздушным судном", - говорится в сообщении.

В Сургуте транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиационного инцидента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.





