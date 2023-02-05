В Донецкой Народной Республике восстановят около 20 крупных заводов, в том числе "Азовсталь"

Донецкая Народная Республика (ДНР) намерена восстановить около 20 крупных заводов и комбинатов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства ДНР Виталия Хоценко.

"Более 18 предприятий крупных планируем восстановить на территории нашей республики, на ее освобожденной части", - сказал он.

Среди них Хоценко в том числе назвал Азовский судоремонтный завод, "Азовмаш", а также комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.

Напомним, ранее сообщалось, что территория комбината "Азовсталь", скорее всего, будет превращена в технопарк с рабочими местами. Он также рассказал о планах российских властей по восстановлению Мариуполя, практически стертого с лица земли в результате военных действий. К 2035 году население города может удвоиться: сейчас оно составляет около 212 тыс. человек, а через 13 лет должно составить 500 тыс. человек.

По словам Хоценко, на создание технопарка на "Азовстали" потребуется не менее 10 лет. Он пояснил, что завод получил значительные повреждения в результате боевых действий. Кроме того, там продолжается разминирование. Сейчас, отметил Хоценко, объект охраняют.

"Там будет создаваться индустриальный парк, промышленный технопарк и экопромышленный парк. Кроме того, те цеха, которые целые, - будем восстанавливать в них работу и привлекать в них резидентов, остальную территорию чистить, также привлекать резидентов - промышленные предприятия, кто будет создавать там бизнес. Это не быстрый проект. Чтобы полноценно очистить площадку, восстановить энергетику, газ, воду, потребуется не менее 10 лет", - указал премьер ДНР.

Хоценко выразил надежду на то, что разминировать территорию завода получится в течение первого полугодия. Он также рассказал, что правительство готовит документы на проектно-сметную документацию, на зонирование территории, мастер-план. С этими документами они обратятся в Минпромторг для присвоения статуса и вхождения в реестр промышленных технопарков и индустриальных парков. В качестве источника финансирования, по словам премьера ДНР, могут использоваться средства по итогам реализации остатков того, что на заводе находится, а также средства федерального бюджета по тем действующим программам, которые есть.

"В этом году мы ставим задачу разминировать, начать чистить площадку и подготовить мастер-план развития территории "Азовстали", - подчеркнул Хоценко.