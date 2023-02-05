05 Февраля 2023
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Фото: ТРК ВС РФ &quot;ЗВЕЗДА&quot;

Жена капитана Мангушева обратилась к Минобороны РФ из-за отказа оперировать ее мужа, получившего ранение в голову

В сети опубликовано видеообращение жены капитана четвертой бригады второго Армейского корпуса восьмой армии ВС РФ Игоря "Берега" Мангушева, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина обратилась к властям с просьбой спасти мужа, он был госпитализирован с ранением в голову в больнице Стаханова, где нет нужного оборудования.

"Он до сих пор не транспортирован в надлежащее лечебное учреждение. Хотя, по словам врачей, его состояние позволяет транспортировку. А в той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры", - сообщает женщина.

По ее словам, ранение муж получил в тылу, при не установленных обстоятельствах, в ночь с 3 на 4 февраля 2023 г. Супруга пострадавшего полагает, что произошедшее было покушением на убийство или даже казнь. При этом женщина утверждает, что до сих пор не было проведено следственных действий.

"Со слов врачей это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9мм. Насколько мне известно, хотя прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не проведено. И даже не заведено уголовное дело. Хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь. Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния, в область затылка под углом в 45 градусов, сверху-вниз", - сообщила она и призвала профильные ведомства выяснить, почему не проводятся следственные действия и не оказывается необходимая помощь раненному.

Теги: Капитан Мангушев, ранение в голову, обращение



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