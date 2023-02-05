05 Февраля 2023
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Фото: скриншот трансляции Bellator 290

"Я закончил. Спасибо всем": Федор Емельяненко проиграл последний бой в карьере

Легендарный российский боец-тяжеловес Федор Емельяненко провел последний поединок в своей долгой карьере. Сегодня на турнире Bellator 290 он встретился в реванше с чемпионом тяжелого дивизиона Райаном Бейдером из США.

Бой завершился уже в первом раунде: Бейдер отправил Федора на настил клетки, разбил ему лицо и после добивания американца рефери вмешался и остановил поединок. В интервью сразу после боя Емельяненко подтвердил, что больше не намерен участвовать в турнирах в качестве спортсмена.

"Я закончил. Спасибо всем", - сказал Федор и положил перчатки на настил, что у бойцов символизирует окончание карьеры.

перчатки Федора Емельяненко(2023)|Фото: скриншот трансляции Bellator 290

На турнире присутствовали многие легенды ММА прошлых лет: Джош Барнетт, Куинтон "Рампейдж" Джексон, Дэн Хендерсон, Чак Лидделл, Марк Колман и другие. После боя все они зашли в клетку и тепло проводили Емельяненко. Сам россиянин назвал их своими друзьями, хотя ранее со многими встречался в бою.

Как признался Федор, теперь он собирается больше времени проводить с семьей, а также продолжать участвовать в подготовке бойцов из своей команды Fedor Team.

Федор Емельяненко и Райан Бейдер(2023)|Фото: скриншот трансляции Bellator 290

Теги: Емельяненко, карьера, бой, реванш



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