«До» было плохо, сейчас – ужасно. Петербуржцы критически отозвались о реформе ЖКХ

В то время как в правительстве Петербурга говорят об успешном переходе на новую систему уборки города, испытавшие на себе реформу жители не разделяют оптимизма властей. Горожане указывают на низкое качество уборки, нехватку дворников и даже порчу дорог неумелыми городскими механизаторами, отмечая, что раньше убирали лучше.

Жители Санкт-Петербурга активно сообщают о проблемах, возникших при внедрении реформы ЖКХ, согласно которой, дворы вместо частных подрядчиков убирают городские организации. Петербуржцы сообщают о нехватке дворников, которые не успевают расчищать асфальт, и отсутсвии реакции со стороны контролирующих структур. Горожане отмечают, что «до» убирали плохо, но все же лучше, чем сейчас.

Жительница Невского района по имени Надежда пожаловалась на неубранный двор и игнорирование претензий жителей. Зато, отмечает Надежда, после старта новой реформы возле дома была проведена фотосессия дворников с лопатами. В просьбах об уборке жительнице отказали, сославшись на нехватку персонала.

На странице главы Жилищного комитета Олега Зотова подтвердили, что с 1 февраля квартал Надежды убирает «Невское РЖА», принадлежащее городу. После жалобы двор убрали механизированным способом, анонсировав также уборку вручную и повторную обработку противогололедными материалами.

Отметим, что переход на новую систему в Невском районе неоднократно вызывал критику среди горожан. Так, 20 января петербуржец по имени Павел писал, что дворы убирают плохо и редко, хотя персонала достаточно – тротуар расчищают толпой по 10-12 человек. Критику вызвало и поведение персонала: вместо работы дворники общаются между собой либо «сидят» в телефонах, а оператор уборочной машины портит асфальт, оставляя глубокие вмятины.

Примечательно, что недавно в Невском районе побывал сам Зотов и оценил переход на новую схему уборки, однако проблем, судя по всему, не обнаружил.

Ранее губернатор Александр Беглов запутался в регламенте расчистки городских территорий, а также продемонстрировал незнание городских структур, ответственных за чистоту в городе. Казус произошел во время прямой линии 28 января, когда чиновник рассказывал горожанам о том, как происходит уборка города.