Кассовые сборы "Чебурашки" превысили 6 млрд рублей

Кассовые сборы в России фильма "Чебурашка" превысили 6 млрд рублей.

Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино. Как сообщается на сайте ЕАИС, по состоянию на вечер 4 февраля общие сборы "Чебурашки" в России составляют чуть более 6 млрд рублей.

Премьера фильма состоялась 1 января 2023 года. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко.

Как сообщало Накануне.RU, "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Кинокритики отмечали, что причин такого триумфа несколько, и сложно выделить какую-нибудь одну.