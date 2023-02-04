04 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

"Сложная шахматная партия": Евгений Пригожин высказался о стратегии ЧВК "Вагнер"

В очередной беседе с журналистами Евгений Пригожин ответил на вопрос о стратегии ЧВК «Вагнер». Ожидаемо, что бизнесмен не стал раскрывать конкретные планы «музыкантов», в общих чертах сравнив слаженную работу «оркестра» со «сложной шахматной партией».

Представители издания «Блокнот» попросили предпринимателя Пригожина рассказать о стратегических приемах, которые используют командиры ЧВК «Вагнер» на СВО.

«Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК «Вагнер». Внутри ЧВК «Вагнер» есть люди, которые в военном плане значительно более образованные, чем я. Но, если описать её в общих словах, стратегия ЧВК «Вагнер» – это шахматная партия, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия», — опубликовала ответ бизнесмена пресс-служба «Конкорда».

В заключение предприниматель пояснил, что это не те шахматы, в которых надо бить соперника по голове доской, чтобы он заорал: «Ухи, ухи, ухи!».

Ранее бизнесмен заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» достаточно хорошо продумывают каждый шаг в организации боевых действий, поэтому им удалось создать себе хороший фундамент в рамках спецоперации на Украине.

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, стратегия, шахматная партия, конкорд



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