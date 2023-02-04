"Учимся правильно вести себя в бою": глава ямальского города проходит курс НВП

Глава города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин проходит курсы начальной военной подготовки.

В своих соцсетях чиновник опубликовал короткое видео. На нем глава ямальского города со своими заместителями и начальниками управлений мэрии учится вязать узлы и собирает автомат на скорость. Также он эвакуирует раненого и отрабатывает действия при боевой операции.

"Проходим с коллегами курсы начальной военной подготовки. Получаем навыки военной службы, учимся правильно вести себя в условиях боя и оказывать медицинскую помощь", - сообщил Гаранин.

Он отметил, что сейчас эти знания и умения "нужны нам, как никогда".

"Мы должны быть готовы ко всему", - заключил мэр.

Намерен ли он или его заместители после прохождения НВП отправиться добровольцами для участия в специальной военной операции, чиновник не уточнил.